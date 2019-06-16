اليمن: التحالف العربي يعلن تدمير مستودع لتخزين (المسيرة)

الرياض ـ وكالات: أعلنت قيادة التحالف العربي في اليمن، فجر أمس الأحد، تنفيذ عملية نوعية تمثلت باستهداف مستودع يستخدم لتخزين الطائرات الحربية المسيرة. وقالت القيادة في بيان في وقت مبكر من صباح أمس الأحد “إن العملية نفذت بما يتوافق مع المعايير الدولية والإنسانية”. وفي وقت سابق امس الاول، أعلن التحالف إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها جماعة انصار الله صوب مدينة أبها جنوب غرب المملكة. كما قال تلفزيون المسيرة التابع لحركة انصار الله في اليمن إن الحركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها في جنوب السعودية. وذكرت قناة تلفزيون العربية أن القوات السعودية اعترضت صاروخا باليستيا استهدف مدينة أبها الواقعة في جنوب غرب المملكة. وقالت جماعة انصار الله إن الهجوم الذي شاركت فيه عدة طائرات مسيرة استهدف غرف التحكم في مطار جيزان ومحطة الوقود في مطار أبها. وفي الأسبوع الماضي قال التحالف الذي تدخل في حرب اليمن عام 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إنه اعترض خمس طائرات مسيرة استهدفت مطار أبها ومدينة خميس مشيط في نفس المنطقة. وردا على تلك الهجمات قال التحالف المدعوم من الغرب إنه دمر منشآت عسكرية لانصار الله على مشارف العاصمة صنعاء.

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