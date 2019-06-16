إمام أوغلو يهزم مرشح أردوغان في أول مناظرة

استطاع أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، هزيمة بن علي يلدريم مرشح حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المناظرة التي جرت بينهما الأحد، قبل جولة إعادة الانتخابات المحلية على منصب رئيس بلدية إسطنبول.



وفند إمام أوغلو، في المناظرة التي تعد الأولى من نوعها في تركيا منذ 20 عاما، مزاعم يلدريم حول رفض حزب المعارضة إعادة فرز الأصوات، قائلا "طلبنا إعادة فرز الأصوات، وبالتالي فإن القول بأن حزبنا لم يرغب في أمر كهذا تأويل خاطئ".

وتابع مرشح المعارضة التركية: "خرج بيان باسم رئاسة حزب العدالة والتنمية، زعم فوزهم بالانتخابات بفارق 3870 صوتًا بعد فرز 3086 صندوقًا، وكنا نحن قبل هذا البيان بساعتين تقريبًا قد أعلنا فوزنا الذي أكده رئيس اللجنة العليا للانتخابات، وفزنا بفارق 2457 صوتًا وفق المضبطة. وهذه أمور يجب عليهم (العدالة والتنمية) ألا ينسوها".



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وطرح إمام أوغلو سؤالا كاشفا لكواليس يوم الفرز قائلا: "لماذا قطعت الأناضول تدفق النتائج ليلة الانتخابات واستمر ذلك لنحو 12 ساعة؟".



وشدد على أن "المعارضة التركية تخوض حاليًا في إسطنبول معركة من أجل الديمقراطية، فجولة الإعادة المقبلة معركة ديمقراطية ضد من اغتصبوا حقنا؛ ومن ثم أطلب الدعم من كل سكان إسطنبول يوم 23 يونيو".



وانطلقت وقائع المناظرة التلفزيونية بين المرشحين، قبل إعادة الانتخابات الأحد المقبل، بحضور 175 صحفيًا.