أمريكا تتوعد إيران وظهور البشير.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الولايات المتحدة تدرس الخيار العسكري ضد إيران، ومثول الرئيس المعزول عمر البشير أمام نيابة مكافحة الفساد، ومصر تجدد دعمها للإمارات في مواجهة التحديات التي تواجه أمن الخليج، وحميدتي يتوعد منفذي فض الاعتصام، وتراجع بورصة قطر.
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