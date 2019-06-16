6.9 مليارات دولار تبرعات السعودية لدول العالم خلال 18 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة
استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة في ندوة عقدت الخميس الماضي على هامش معرض وارسو الإنساني الدولي لعام 2019، أوجه العمل الإنساني والإغاثي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لدول وشعوب العالم المحتاجة.
وبين الربيعة أن جهود المملكة في المساعدات الخارجية في تصاعد دائم، حتى بلغت رقما قياسيا في السنوات القليلة الماضية، واستفادت منها 81 دولة بكل حيادية.
«مكة» رصدت في هذا التقرير المبالغ التي تبرعت بها السعودية خلال الأعوام 2000-2018، والتي بلغ إجماليها 6.9 مليارات دولار بحسب موقع Financial Tracking Service الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
بلغ إجمالي تبرعات السعودية
خلال 18 سنة
6,927,253,710 دولارا
مبلغ التبرعات بالدولار
2000
- 13,543,516
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 11,030,356
- قطاعات متعددة: 713,160
2001
- 669,708,286
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 6,197,880
- الصحة: 345,238
- قطاعات متعددة: 661,365,168
2002
- 22,595,482
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 9,249,020
- الأمن الغذائي: 1,348,124
- الصحة: 201,097
- العمل ضد الألغام: 500,000
- قطاعات متعددة: 5,497,241
2003
- 69,168,698
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 8,278,845
- الأمن الغذائي: 10,242,028
- الصحة: 3,631,125
- قطاعات متعددة: 39,216,700
2004
- 44,062,365
- الزراعة: 3,000,000
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 10,548,750
- الأمن الغذائي: 1,095,386
- الصحة: 373,465
- قطاعات متعددة: 25,292,497
- الحماية: 25,000
2005
- 86,969,563
- الزراعة: 1,000,000
- الإنعاش المبكر: 21,019,000
- التعليم: 300,000
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 6,537,610
- الأمن الغذائي: 5,319,071
- الصحة: 13,281,553
- قطاعات متعددة: 39,512,329
2006
- 147,609,236
- قطاعات متعددة: 11,253,198
- الصحة: 1,700,000
- الأمن الغذائي: 35,868,436
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 46,562,622
- التعليم: 775,000
- خدمات التنسيق والدعم: 99,980
- الزراعة: 300,000
2007
- 213,097,589
- خدمات التنسيق والدعم: 266,576
- الإنعاش المبكر: 20,000,000
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 8,721,406
- الأمن الغذائي: 5,546,574
- الصحة: 215,521
- قطاعات متعددة: 176,947,512
- نظافة مياه الصرف الصحي: 750,000
2008
- 569,093,344
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 11,775,334
- الأمن الغذائي: 290,332,779
- الصحة: 1,358,827
- قطاعات متعددة: 213,623,994
2009
- 116,459,288
- التعليم: 214,796
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 6,437,116
- الأمن الغذائي: 48,628,250
- قطاعات متعددة: 6,011,037
- نظافة مياه الصرف الصحي: 835,000
2010
- 269,868,356
- التعليم: 1,868,892
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 20,976,452
- الأمن الغذائي: 29,842,851
- الصحة: 12,547,789
- الخدمات اللوجستية: 500,000
- نظافة مياه الصرف الصحي: 1,308,538
2011
- 209,978,471
- الزراعة: 43,652
- التعليم: 12,832
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 72,838,000
- الأمن الغذائي: 98,640,654
- الصحة: 10,211,629
2012
- 500,019,717
- التعليم: 3,531,594
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 60,432,649
- الأمن الغذائي: 43,835,194
- الصحة: 26,763,849
- العمل ضد الألغام: 1,000,000
- قطاعات متعددة: 7,972,941
- الحماية: 170,274
- نظافة مياه الصرف الصحي: 7,056,992
- الزراعة: 2,000,000
- تنسيق / إدارة المخيم: 4,889,680
- خدمات التنسيق والدعم: 258,839
- الإنعاش المبكر: 74,470,411
2013
- 201,847,074
- التعليم 269,404
- نظافة مياه الصرف الصحي 14,8770
- الحماية: 2,000,000
- التغذية: 28,288
- العمل ضد الألغام: 100,000
- الصحة: 2,046,419
- الأمن الغذائي: 16,109,431
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 42,196,567
- خدمات التنسيق والدعم: 485,278
- الإنعاش المبكر 2,312,882
2014
- 834,966,060
- الزراعة: 10,659,685
- خدمات التنسيق والدعم: 8,501,510
- الإنعاش المبكر: 12,313,050
- التعليم: 17,956,776
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 190,370,910
- الأمن الغذائي: 103,539,732
- الصحة: 135,457,402
- قطاعات متعددة: 63,516,655
- التغذية: 160,000
- الحماية: 43,216,950
- نظافة مياه الصرف الصحي: 28,414,050
2015
- 571,773,158
- الخدمات اللوجستية: 21,454,541
- قطاعات متعددة: 9,600,060
- التغذية: 8,939,295
- الحماية: 3,746,851
- نظافة مياه الصرف الصحي: 18,577,371
- الزراعة: 5,825,633
- خدمات التنسيق والدعم: 31,204,026
- الإنعاش المبكر: 5,333,333
- التعليم: 9,498,449
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 155,776,261
- الأمن الغذائي: 175,225,518
- الصحة: 89,418,035
2016
- 407,974,900
- الزراعة: 298,641
- خدمات التنسيق والدعم: 20,670,667
- الإنعاش المبكر: 10,798,470
- التعليم: 17,488,664
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 49,337,462
- الأمن الغذائي: 64,605,828
- الصحة: 159,246,378
- الخدمات اللوجستية: 16,099,526
- قطاعات متعددة: 6,013,125
- الحماية: 11,788,686
- نظافة مياه الصرف الصحي: 19,786,892
2017
- 466,030,088
- خدمات التنسيق والدعم: 18,882,150
- التعليم: 45,144,016
- المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 64,699,382
- الأمن الغذائي: 65,390,071
- الصحة: 129,227,802
- الخدمات اللوجستية: 42,820,214
- قطاعات متعددة: 13,747,937
- الحماية: 2,564,339
- نظافة مياه الصرف الصحي: 59,690,201
- التغذية 810,010
2018
- 1,443,701,057
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.