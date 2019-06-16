6.9 مليارات دولار تبرعات السعودية لدول العالم خلال 18 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة

استعرض المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة في ندوة عقدت الخميس الماضي على هامش معرض وارسو الإنساني الدولي لعام 2019، أوجه العمل الإنساني والإغاثي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لدول وشعوب العالم المحتاجة.

وبين الربيعة أن جهود المملكة في المساعدات الخارجية في تصاعد دائم، حتى بلغت رقما قياسيا في السنوات القليلة الماضية، واستفادت منها 81 دولة بكل حيادية.

«مكة» رصدت في هذا التقرير المبالغ التي تبرعت بها السعودية خلال الأعوام 2000-2018، والتي بلغ إجماليها 6.9 مليارات دولار بحسب موقع Financial Tracking Service الذي يديره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

بلغ إجمالي تبرعات السعودية

خلال 18 سنة

6,927,253,710 دولارا

مبلغ التبرعات بالدولار

2000

13,543,516

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 11,030,356

قطاعات متعددة: 713,160

2001

669,708,286

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 6,197,880

الصحة: 345,238

قطاعات متعددة: 661,365,168

2002

22,595,482

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 9,249,020

الأمن الغذائي: 1,348,124

الصحة: 201,097

العمل ضد الألغام: 500,000

قطاعات متعددة: 5,497,241

2003

69,168,698

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 8,278,845

الأمن الغذائي: 10,242,028

الصحة: 3,631,125

قطاعات متعددة: 39,216,700

2004

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44,062,365

الزراعة: 3,000,000

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 10,548,750

الأمن الغذائي: 1,095,386

الصحة: 373,465

قطاعات متعددة: 25,292,497

الحماية: 25,000

2005

86,969,563

الزراعة: 1,000,000

الإنعاش المبكر: 21,019,000

التعليم: 300,000

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 6,537,610

الأمن الغذائي: 5,319,071

الصحة: 13,281,553

قطاعات متعددة: 39,512,329

2006

147,609,236

قطاعات متعددة: 11,253,198

الصحة: 1,700,000

الأمن الغذائي: 35,868,436

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 46,562,622

التعليم: 775,000

خدمات التنسيق والدعم: 99,980

الزراعة: 300,000

2007

213,097,589

خدمات التنسيق والدعم: 266,576

الإنعاش المبكر: 20,000,000

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 8,721,406

الأمن الغذائي: 5,546,574

الصحة: 215,521

قطاعات متعددة: 176,947,512

نظافة مياه الصرف الصحي: 750,000

2008

569,093,344

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 11,775,334

الأمن الغذائي: 290,332,779

الصحة: 1,358,827

قطاعات متعددة: 213,623,994

2009

116,459,288

التعليم: 214,796

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 6,437,116

الأمن الغذائي: 48,628,250

قطاعات متعددة: 6,011,037

نظافة مياه الصرف الصحي: 835,000

2010

269,868,356

التعليم: 1,868,892

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 20,976,452

الأمن الغذائي: 29,842,851

الصحة: 12,547,789

الخدمات اللوجستية: 500,000

نظافة مياه الصرف الصحي: 1,308,538

2011

209,978,471

الزراعة: 43,652

التعليم: 12,832

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 72,838,000

الأمن الغذائي: 98,640,654

الصحة: 10,211,629

2012

500,019,717

التعليم: 3,531,594

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 60,432,649

الأمن الغذائي: 43,835,194

الصحة: 26,763,849

العمل ضد الألغام: 1,000,000

قطاعات متعددة: 7,972,941

الحماية: 170,274

نظافة مياه الصرف الصحي: 7,056,992

الزراعة: 2,000,000

تنسيق / إدارة المخيم: 4,889,680

خدمات التنسيق والدعم: 258,839

الإنعاش المبكر: 74,470,411

2013

201,847,074

التعليم 269,404

نظافة مياه الصرف الصحي 14,8770

الحماية: 2,000,000

التغذية: 28,288

العمل ضد الألغام: 100,000

الصحة: 2,046,419

الأمن الغذائي: 16,109,431

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 42,196,567

خدمات التنسيق والدعم: 485,278

الإنعاش المبكر 2,312,882

2014

834,966,060

الزراعة: 10,659,685

خدمات التنسيق والدعم: 8,501,510

الإنعاش المبكر: 12,313,050

التعليم: 17,956,776

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 190,370,910

الأمن الغذائي: 103,539,732

الصحة: 135,457,402

قطاعات متعددة: 63,516,655

التغذية: 160,000

الحماية: 43,216,950

نظافة مياه الصرف الصحي: 28,414,050

2015

571,773,158

الخدمات اللوجستية: 21,454,541

قطاعات متعددة: 9,600,060

التغذية: 8,939,295

الحماية: 3,746,851

نظافة مياه الصرف الصحي: 18,577,371

الزراعة: 5,825,633

خدمات التنسيق والدعم: 31,204,026

الإنعاش المبكر: 5,333,333

التعليم: 9,498,449

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 155,776,261

الأمن الغذائي: 175,225,518

الصحة: 89,418,035

2016

407,974,900

الزراعة: 298,641

خدمات التنسيق والدعم: 20,670,667

الإنعاش المبكر: 10,798,470

التعليم: 17,488,664

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 49,337,462

الأمن الغذائي: 64,605,828

الصحة: 159,246,378

الخدمات اللوجستية: 16,099,526

قطاعات متعددة: 6,013,125

الحماية: 11,788,686

نظافة مياه الصرف الصحي: 19,786,892

2017

466,030,088

خدمات التنسيق والدعم: 18,882,150

التعليم: 45,144,016

المأوى في حالات الطوارئ والمواد غير الغذائية: 64,699,382

الأمن الغذائي: 65,390,071

الصحة: 129,227,802

الخدمات اللوجستية: 42,820,214

قطاعات متعددة: 13,747,937

الحماية: 2,564,339

نظافة مياه الصرف الصحي: 59,690,201

التغذية 810,010

2018