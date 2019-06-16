عمر البشير في أول ظهور له منذ الإطاحة به في السودان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم وجهت نيابة مكافحة الفساد اتهامات للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير. وظهر البشير مرتدياً الملابس السودانية التقليدية، واقتيد إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. Advertisements وقال علاء الدين عبد الله وكيل نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية ”النيابة استدعت اليوم المتهم الرئيس السابق ووجهت له تهم حيازة المال الأجنبي واستلام هدايا بصورة غير رسمية وأبلغته بحقه في الاستئناف“. ووجهت للبشير الشهر الماضي اتهامات بالتحريض على قتل المحتجين والضلوع فيه، ويريد المدعون كذلك استجوابه بشأن مزاعم غسل أموال وتمويل الإرهاب. وكان النائب العام السوداني قال يوم السبت إن 41 مسؤولا سابقا من إدارة البشير يخضعون للاستجواب في مزاعم متعلقة بالكسب غير المشروع.

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