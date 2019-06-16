واشنطن تنوي تأجيل الإعلان عن "صفقة القرن" حتى نوفمبر المقبل

كتب – محمد عطايا:

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، الأحد، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد تؤجل الإفصاح عن تفاصيل خطة السلام، أو ما تعرف بـ"صفقة القرن"، حتى نوفمبر 2019.

وقال جرينبلات، خلال لقائه مع رئيس تحرير صحيفة "جيروزاليم بوست"، إنه يدعم تصريحات السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد فريدمان، بأن دولة الاحتلال لها الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأوضح المبعوث الأمريكي، أن البيت الأبيض كان على استعداد لنشر تفاصيل "صفقة القرن"، هذا الصيف، لو لم تعلن دولة الاحتلال إنها ستتجه نحو انتخابات...