مسؤول ايراني أكد ضرورة تسوية القضايا الحادثة في الحدود مع افغانستان

أكد مساعد وزير داخلية ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية في الشؤون الأمنية حسين ذوالفقاري "ضرورة تسوية القضايا الحادثة في النقاط الحدودية المشتركة بين ايران و​افغانستان​"، معرباً عن امله بـ"أن تؤدي التطورات والتغييرات الايجابية في تركيبة الحكومة ال​باكستان​ية الى تعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين أكثر فأكثر".

وبيّن ان "لدى الجانبين الارادة الراسخة لتعزيز العلاقات الودية، وتسوية اي من القضايا والخلافات الصغيرة الحادثة"، مشيراً إلى ان "ايران تولي باكستان مكانة خاصة وفريدة في سياساتها العامة وفي الشؤون الدولية".

وحذر من "تحركات بعض القوى المعادية الاجنبية وأياديها في المنطقة والتي تحاول إثارة الخلافات بين الدول الصديقة والمجاورة"، لافتاً إلى ان "الجمهورية الاسلامية الايرانية استضافت على مدى اربعين عاما الاخوات والاخوة الافغان دون اي مقابل، وأن أدنى التوقعات من الاوساط الدولية ان تقدم المساعدات الى البلد المنشأ والبلد المضيف، لدعم العودة الطوعية ودمج العائدين في المجتمع بشكل دائم، وذلك في إطار تكريم ​اللاجئين​ المغتربين عن الوطن".