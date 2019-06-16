مسؤول اميركي اتهم الحوثيين وإيران بإسقاط "درون" أميركي في اليمن

اتهم المتحدث الرسمي باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية الملازم أرل براون، الحوثيين والقوات الإيرانية بـ"إسقاط طائرة استطلاع مسيرة ضاربة أميركية في اليمن الأسبوع الماضي ومحاولة استهداف "درون" آخر في خليج عمان خلال حادث الناقلتين"، مشيراً إلى أنه "تم يوم 6 حزيران 2019 إسقاط طائرة أميركية من طراز MQ-9، وتشير تقديراتنا إلى أن ذلك حدث بواسطة صاروخ من نوع أرض-جو أطلق من منظومة دفاع جوي تابعة للحوثيين من طراز SA-6".
ولفت إلى أن "إطلاق الصاروخ من المنظومة نفذ بمساعدة إيرانية"، مشيراً إلى أن "محاولة مماثلة نفذت على يد الحوثيين يوم 13 يونيو بواسطة منظومة إيرانية محدثة من طراز "SA-7" لتعطيل مراقبة طائرة أميركية مسيرة من نوع MQ-9 لهجوم الحرس الثوري الإيراني على ناقلة النفط Kokuka Courageous في خليج عمان، لكن الصاروخ الذي تم إطلاقه حاد عن الهدف".
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