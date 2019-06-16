مسؤول اميركي اتهم الحوثيين وإيران بإسقاط "درون" أميركي في اليمن

اتهم المتحدث الرسمي باسم ​القيادة​ المركزية للقوات المسلحة الأميركية الملازم أرل براون، ​الحوثيين​ و​القوات​ الإيرانية بـ"إسقاط ​طائرة​ استطلاع مسيرة ضاربة أميركية في ​اليمن​ الأسبوع الماضي ومحاولة استهداف "درون" آخر في خليج عمان خلال حادث الناقلتين"، مشيراً إلى أنه "تم يوم 6 حزيران 2019 إسقاط طائرة أميركية من طراز MQ-9، وتشير تقديراتنا إلى أن ذلك حدث بواسطة ​صاروخ​ من نوع أرض-جو أطلق من ​منظومة​ دفاع جوي تابعة للحوثيين من طراز SA-6".

ولفت إلى أن "إطلاق الصاروخ من المنظومة نفذ بمساعدة إيرانية"، مشيراً إلى أن "محاولة مماثلة نفذت على يد الحوثيين يوم 13 يونيو بواسطة منظومة إيرانية محدثة من طراز "SA-7" لتعطيل مراقبة طائرة أميركية مسيرة من نوع MQ-9 لهجوم ​الحرس الثوري الإيراني​ على ناقلة ​النفط​ Kokuka Courageous في خليج عمان، لكن الصاروخ الذي تم إطلاقه حاد عن الهدف".