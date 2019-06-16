روحاني أكد خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاجتماعي

اعتبر الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أن "تطوير ​السياحة​ في غاية الأهمية للازدهار الاقتصادي ، وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز النشاط الاجتماعي ، وتعزيز الاواصر بين الثقافات والمجمتعات"، مؤكداً "تطوير السياحة بالاعتماد على مناطق الاستقطاب السياحي حول ​السدود​ والبحيرات ، وقد تم تكليف ​وزارة الطاقة​ والتراث الثقافي ومنظمة الصناعات التقليدية والسياحة بتفعيل هذا النوع من السياحة".

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