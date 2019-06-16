لفت مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم لرئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بن علي يلدريم إلى أن "المعارضة لم تساهم في تجنب إعادة عملية الاقتراع على المنصب، التي شهدت العديد من التجاوزات"، مشيراً إلى أن "ذلك دفع العدالة والتنمية إلى الطعن في النتائج والمطالبة بالإعادة".
وأشار إلى أنه "إذا كانت الأصوات التي حصلتُ عليها سجلت لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري، أو مرشح آخر، فإن ذلك يعد سرقة، وليس هناك تفسير آخر لذلك"، لافتاً إلى أنه "لو لم يرفض حزب الشعب الجمهوري إعادة فرز كامل أصوات إسطنبول لما كانت هنالك حاجة لإعادة الانتخابات".
كانت هذه تفاصيل خبر يلدريم: المعارضة لم تساعدنا في تجنب إعادة انتخابات إسطنبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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