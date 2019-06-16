جبران باسيل: لم نقل كلمة بعد عن التعيينات لكن السيمفونية بدأت

أشار وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ إلى أن "شكا تدفع الضريية عن جميع اللبنانيين بسبب الترابة والغبار"، لافتاً إلى أنه "اذا تكلمنا بالموضوع يقولون اننا نريد اقفال المعمل لنخرب بيوت الناس الذين يعملون، وكأننا لا نستطيع ان نرسي معادلة ان يعمل الناس من جهة والا يكون هناك تلوث من جهة اخرى".

وفي كلمة له، سأل: "لماذا لا يمكن ارساء معادلة ان يعمل الناس في معمل الترابة وان يكون سعر الترابة صحيحا بلا احتكار، ومعادلة ان يعمل الناس ولا تؤكل الجبال او على الاقل ان تتم اعادة الترميم والزرع؟"

ورأى أن "السبب في ما يجري في موضوع ​التلوث​ في شكا هو الجشع من جهة وفساد الذين يقبضون سعر سكوتهم عن هذا التلوث من جهة اخرى"، مشدداً على أن "أمراض السرطان تتطلب اجراءات بيئية ونحن لا نريد التسبب بالضرر لا لصاحب المعمل ولا للناس الذين يعملون لكن لن نسمح ان يقتل شعب بكامله".

وأشار إلى أننا "اليوم نقدم فكرا جديدا ونموذجا اقتصاديا جديدا وهو نقيض الموجود، ولذلك هو يحارب من الفاسد والفاشل والمقصر"، لافتاً إلى أننا "لم نقل كلمة بعد عن ​التعيينات​ لكن السمفونية بدأت والاوركسترا انطلقت لكن الرد يأتي بالفعل وليس بالكلام وفي وقته".

وشدد على أنه "في النهاية سينتصر الفكر الذي يبني ويعمر وفكرنا ايجابي وفي كل يوم نواجه نتأكد ان ما نقوم به صحيح وسنكمل به وسننجح وننتصر".