الأندية واللجان الطالبية في اللبنانية: اعتصام مفتوح في رياض الصلح غدا دعما لحقوق الأساتذة

دعت الأندية والتكتلات واللجان الطالبية في الجامعة اللبنانية، في بيان لها أساتذة الجامعة اللبنانية وطلابها وموظفيها إلى "اعتصام مفتوح غدا، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، في ساحة رياض الصلح في بيروت، من أجل عودة الحكومة عن البند المتعلق بتخفيض ميزانية الجامعة، والاستماع إلى مطالب الأساتذة وتحقيقها".
وشددت على "ضرورة الوقوف صفا واحدا، في وجه السلطة، التي لم توفر أي فرصة، لضرب الجامعة الوطنية، لحسابات شخصية باتت معروفة".
وحثت في بيانها الطلاب على "أوسع مشاركة ، والتحضير لنصب الخيم في ساحة رياض الصلح ".
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