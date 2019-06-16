شقير للسيد: من يتورع بمهاجمة رفيق الحريري لا يردعه عقله عن الإساءة لأي شخص

رد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على النائب ​جميل السيد​، قائلا: "على كل حال هذه هي لغة جميل السيد وأخلاقه، من يتورع بمهاجمة رئيس ​الحكومة​ الرلحل ​رفيق الحريري​ ويسيء اليه لا يردعه عقله عن الإساءة لأي شخص، انها أحقاد دفينة".

وكان السيد قد رد في حديث تلفزيوني على تصريح شقير عن أن ما تحدث به في مؤتمره الصحفي لم يكن صحيحاً، مشددا على أن شقير لم يقدم أي رقم بينما هو قدم أرقاماً، معتبراً أن تركيزه على ذكر بعض الأسماء هو ناتج عن عقلية طائفية وسخة.

ورأى السيد أن ربط شقير حسن حجيج بالمدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ هو إهانة من قبل شقير لابراهيم بربط اسمه بسمسار كحجيج، قائلاً: "حديث شقير عن ​أيمن جمعة​ و​عباس إبراهيم​ نوع من الوساخة السياسية"، مشدداً على أن مصداقيته هي الأساسي أمام المواطنين وهو يريد هز عرش ​الدولة​.