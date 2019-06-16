مصالحة في بلدة القرقف بين عائلتي التلاوي والرفاعي بحضور وليد البعريني

أقيم في دارة رئيس ​بلدية القرقف​ الشيخ يحيى الرفاعي، لقاء مصالحة بين آل التلاوي وآل الرفاعي، على خلفية إشكال وقع قبل أسابيع، في حضور عضو كتلة "المستقبل" النائب ​وليد البعريني​، مخاتير ووجهاء البلدة.

وتحدث الشيخ الرفاعي عن "أهمية الصلح و ضرورة التحلي بالصبر والرجوع في أي إشكال للكبار في العائلات وللمرجعيات وذوي الحكمة، حتى لا تأخذ الأمور منحى متطورا، ولبتر أي فتنة يراد لها تعكير صفو حياة أبنائنا في القرقف".

وتقدم الرفاعي بالشكر والتقدير "للنائب وليد البعريني، واللواء محمود الأسمر، وللمدعي العام القاضي غسان باسيل، ولآمر فصيلة درك مشمش الرائد يوسف دكوير، ولوجهاء من البلدة والذين ساهموا في هذا اللقاء وإتمام الصلح".

من جهته، هنأ البعريني "هذه الجمعة الطيبة"، لافتاً إلى أنه "علينا دائما وضع المشاكل التي تحصل في المنطقة جانبا، ويجلس العقلاء ويفكرون بحلول إيجابية تعيد الوئام والمحبة والوحدة لجميع أبناء البلدة".