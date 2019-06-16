القاضي إبراهيم: التحقيقات مستمرة في موضوع الـ11 مليار

رد المدعي العام المالي القاضي ​علي إبراهيم​ على النائب ​جميل السيد​، لافتاً إلى أن هناك تعاوناً بين السلطات خاصة السلطة التشريعية والسلطة القضائية، موضحاً أنه اذا كان هناك تباين بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يتعلق بهدر المال العام يأتي دور ​النيابة العامة المالية​.

وأشار ابراهيم إلى أنه هو من تواصل مع السيد وطلب اليه تسليمه المستندات وهو ما لم يحصل.

أما بالنسبة إلى موضوع فشل أو إخفاق النيابة العامة المالية، قال: "دعني أعمل ولاحقاً ليفعل السيد ما يريده"، موضحاً أنه "في موضوع الـ ١١ مليار، فان النيابة العامة المالية مستمرة في الملف والمدعي العام المالي ارسل كتب جديدة الاسبوع الماضي الى ​ديوان المحاسبة​ و​وزارة المالية​ ولم يلفلف الملف والتحقيقات مستمرة".

من جانبه، رد السيد داعياً إبراهيم إلى الإستماع إلى مقابلته التلفزيونية جيداً، موضحاً أن الأرقام التي تحدث عنها موجودة بإمكانه الحصول عليها، مضيفاً: "انا ما بشتغل عندك".