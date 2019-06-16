شدد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان، في حديث تلفزيوني، على أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح مالي من دون القيام بإصلاح إداري، خصوصاً أن لبنان يعاني من وضع إقتصادي مأساوي مرتبط بالإدارة.
وفي حين أشار إلى أنه إذا كانت التعيينات ستأتي وفق منطق المحاصصة يعني ذلك تفاقم الأزمة الإقتصادية، شدد على أن القوات لا يعمل وفق هذا المنطق، قائلاً: "حصتنا الأكفاء في كل الطوائف وليس فقط عند المسيحييين".
وأكد النائب عدوان أن "القوات" سيقف بوجه توزيع الحصص، كما أنه لن يدخل في أي محاصصة.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج عدوان: لن ندخل أي محاصصة في ملف التعيينات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.