جورج عدوان: لن ندخل أي محاصصة في ملف التعيينات

شدد نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب ​جورج عدوان​، في حديث تلفزيوني، على أنه لا يمكن الحديث عن إصلاح مالي من دون القيام بإصلاح إداري، خصوصاً أن لبنان يعاني من وضع إقتصادي مأساوي مرتبط بالإدارة.

وفي حين أشار إلى أنه إذا كانت ​التعيينات​ ستأتي وفق منطق المحاصصة يعني ذلك تفاقم الأزمة الإقتصادية، شدد على أن القوات لا يعمل وفق هذا المنطق، قائلاً: "حصتنا الأكفاء في كل الطوائف وليس فقط عند المسيحييين".

وأكد النائب عدوان أن "القوات" سيقف بوجه توزيع الحصص، كما أنه لن يدخل في أي محاصصة.