شكرا لقرائتكم خبر عن معارض قطرى يكشف أكبر كذبة لقطر فى تاريخ الخليج.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، أن أحد أكبر الأكاذيب التى يروجها تنظيم الحمدين لشعبه، أن قطر تعد كعبة المضيوم، مؤكدًا أن الدوحة لا تستضيف سوى الإرهابيين.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن أكبر كذبة في تاريخ الخليج هى قطر كعبة المضيوم حيث أطلق هذا الشعار بعد خيانات العاق حمد بن خليفة لأبيه وقبيلة الغفران وأسرة آل ثاني الكرام وغيرهم كثير.





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وتابع جابر الكحلة المرى: الأدهى هو احتواء قطر أحزاب إرهابية ومرتزقة اغتصبوا مواقع القطريين بإدارة الحكومة.

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