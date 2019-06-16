احتفالية بيوم البيئة العالمي في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، في الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2019 الذي أقيم تحت عنوان "القضاء على تلوث الهواء".

وتخلل الاحتفالية، عرض تجارب لـ10 قصص ناجحة لشباب دعمتهم وزارة البيئة، لتصميم وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة صديقة للبيئة وذات عائد.

وقال الزملوط، إن الوادي الجديد تتميز بمناخ معتدل وصحي ولا توجد فيها مصادر لتلوث الهواء، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت في القضاء على ظاهرة التلوث السمعي التي تظهر بين الحين والآخر باستخدام مكبرات الصوت، ما يؤثر على راحة المواطنين من المرضى وطلاب المدارس بإجراءات حاسمة وقانونية.