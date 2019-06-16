لسرقة قرطها الذهبي.. "أمن الفيوم" يعيد طفلة عقب ساعات من اختطافها

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد أشرف عبدالسميع مأمور مركز سنورس، باختفاء الطفلة "سما م." عمرها سنة و8 أشهر.

وتشكل فريق بحث قاده العميد رجب غراب رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، وأكدت التحريات أن وراء اختفاء الطفلة، عملية اختطاف نفذتها "أية ح." 20 سنة، المقيمة في قرية الأخصاص.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة استغلت خلو الشارع من المارة، وحملت الطفلة التي كانت تلهو أمام منزلها، واستقلت "توك توك" وأوهمت السائق أنها ذاهبة لأحد الأطباء للكشف على طفلتها، وذهبت إلى منزلها، ونزعت قرط الطفلة الذهبي وباعته.

وألقي القبض على المتهمة، التى اعترفت بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، ولم تكن تنوي إيذاء الطفلة، وأحيلت لنيابة سنورس لتتولى التحقيق.