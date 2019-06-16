بابا الفاتيكان يعرب عن قلقه تجاه تنامي التوترات في الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (د ب أ) قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إنه يشعر بالقلق بسبب تنامي التوترات في منطقة الخليج. وأضاف البابا خلال زيارة لإحدى مناطق إيطاليا: "أتابع بقلق زيادة التوترات في الخليج". وتابع: "أحث الجميع على استخدام موارد الدبلوماسية لحل المشكلات المعقدة في الشرق الأوسط". وقال إنه يتعين على المجتمع الدولي "القيام بكل الجهود" لتشجيع الحوار والسلام.

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