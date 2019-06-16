الجيش الوطني الليبي: القضاء على المجموعات المسلحة هو الحل لإنهاء الأزمة في البلاد

رفض "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر المبادرة التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج.
وأكد الجيش الوطني الليبي في بيان له أوردته قناة"الحرة" اليوم / الأحد/، أنه لا إنهاء للأزمة السياسية في ليبيا قبل انتهاء العمليات العسكرية والقضاء علىالمجموعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة بالتحالف مع حكومة الوفاق الليبية.
وأضاف أن وقت الحديث عن أي حل سياسي انتهى، لافتا إلى أن قوات حكومة الوفاق بدأت تخسر المعركة فعليا منذ الأيام الأولى
وأشار إلى أن مناطق القتال تشهد هدوءا نسبيا واشتباكات متقطعة بين الحين والآخر، مضيفا أن قوات حكومة الوفاق أوقفت محاولاتها للتقدم نحو مطار طرابلس العالمي الذي تسيطر عليه قوات "الجيش الوطني الليبي".
وذكر أن قوات الجيش تنتظر الأوامر للتقدم باتجاه وسط العاصمة الليبية طرابلس للسيطرة على المدينة.
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