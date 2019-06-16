أرخص سيارة فيراري في العالم.. 245 دولارًا فقط

يستعد عشاق السيارات لمزاد علني، تباع فيه سيارة "فيراري" رياضية حمراء اللون بمبلغ 245 دولارًا فقط، بالرغم من أن سعرها الأصلي يصل إلى نحو 125 ألف دولار.

الغريب في الأمر أن السعر المعروض لهذه السيارة لا يشكل جزءًا يسيرًا من سعرها الأصلي، بحيث إنها ستصبح أرخص سيارة فيراري في العالم، على

الأرجح، في حال بيعها.

ومن المقرر طرح السيارة الإيطالية المستعملة من طراز فيراري 599 للبيع بمزاد علني في الصين الأسبوع المقبل بمبلغ 245 دولارًا فقط، بحسب ما ذكر موقع "فوكس نيوز" الإخباري الأمريكي.

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وجاء القرار ببيعها بهذا السعر تنفيذًا لطلب من

محكمة الشعب الثالثة في مدينة دونغوان في جنوب الصين,

أما السبب وراء السعر المطلوب لهذه الفيراري وهو 245 دولارًا، فهو لأن الشرطة صادرتها بعد تورطها في حادث سير، وتبين أنها غير مؤمن عليها لدى شركة تأمين ولا تحمل أي أوراق ولا توجد أي بيانات أو معلومات بشأنها.

كما أن السيارة لم تكن مسجلة في نظام ترخيص السيارات، وبالتالي فإن المحكمة تعتقد أنها لا تصلح إلا لأن تكون قطع غيار.