انطلاق الانتخابات الرئاسية والتشريعية في جواتيمالا

توجه الناخبون في جواتيمالا اليوم الأحد، إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 19 مرشحًا لهذا المنصب.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن التصدي لقضايا البطالة والفساد وارتفاع تكاليف المعيشة تتصدرقائمة برامج المرشحين في الانتخابات الرئاسية، والتي من المنتظر إجراء جولة ثانية منها في أغسطس المقبل حال عدم حصول أي من المرشحين على اكثر من
وأضافت الشبكة الأمريكية، أن الناخبين سيختارون أيضًا نائبًا لرئيس البلاد علاوة على ممثلي الكونجرس والعمد، مشيرة إلى أن قضية الهجرة لم تدرج في برامج المرشحين رغم أن 1% من إجمالى سكان جواتيمالا (البالغ عددهم 16 مليون نسمة) هاجروا للخارج خلال العام الجاري.
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