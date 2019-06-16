الكونجرس: أمريكا تكافح لإقناع حلفائها بموقف موحد تجاه إيران

قال آدام شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي المعارض لترامب ، "ما من شك في أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط بخليج عمان قبل أيام ، غير أن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة تكافح منأجل إقناع حلفائها بالانضمام في رد فعل موحد إزاء إيران".
وأضاف شيف، في تصريح اليوم الأحد، " إن هذا الوضع يظهر إلى أي مدى أصبحت الولايات المتحدة معزولة في هذا الموقف ، وإن حملة
ومن ناحية أخرى ، قال السيناتور توم كوتون عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري " إن الهجمات الإيرانية غير المبررة على سفن تجارية تبرر القيام بضربة عسكرية انتقامية".
أ.م.ن/رأش
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