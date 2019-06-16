الكونجرس: أمريكا تكافح لإقناع حلفائها بموقف موحد تجاه إيران

قال آدام شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي من الحزب الديمقراطي المعارض لترامب ، "ما من شك في أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتي النفط بخليج عمان قبل أيام ، غير أن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة تكافح من

أجل إقناع حلفائها بالانضمام في رد فعل موحد إزاء إيران".

وأضاف شيف، في تصريح اليوم الأحد، " إن هذا الوضع يظهر إلى أي مدى أصبحت الولايات المتحدة معزولة في هذا الموقف ، وإن حملة

الضغوط التي يمارسها ترامب على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي هي عبث على نحو خطير ، كما أن الهجمات على السفن باتت وشيكة في المدى المنظور".ومن ناحية أخرى ، قال السيناتور توم كوتون عضو مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزب الجمهوري " إن الهجمات الإيرانية غير المبررة على سفن تجارية تبرر القيام بضربة عسكرية انتقامية".أ.م.ن/رأش