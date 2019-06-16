البنتاجون: إيران ساعدت الحوثيين على إسقاط طائرة أمريكية موجهة

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ، اليوم الأحد، إن إيران ساعدت المتمردين الحوثيين على إسقاط طائرة عسكرية أمريكية موجهة فوق اليمن.

وجاء في بيان للمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الليفتنانت كولونيل إيرل براون أن الحوثيين أسقطوا طائرة مسيرة من طراز إم.كيو-9 في

6 يونيو الجاري ، لافتا إلى أن الارتفاع الذي أُسقطت منه الطائرة يدل على تطور قدرات الحوثيين عن السابق، حسبما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني.وأضاف أن هذا التطور فيقدرات الحوثيين دفع العسكرية الأمريكية إلى الاستنتاج بأن المتمردين تلقوا الدعم من إيران.كما اتهم البنتاجون أيضا إيران بمحاولة إسقاط طائرة مسيرة أخرى كانت تقوم بالرد على الهجوم على ناقلة النفط "كوكوكا كاريدجيس" التي ترفع علم باناما ، الخميس الماضي في خليج عُمان إلى جانب ناقلة أخرى، وهو الهجوم الذي تتهم واشنطن طهران بالوقوف ورائه.