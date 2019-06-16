وسائل إعلام عالمية: تصريحات محمد بن سلمان تؤكد قوة المملكة

تابعت وسائل الإعلام العالمية الحوار الخاص لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، أمس، حيث ركزت كثير من الصحف والقنوات العالمية على موقف المملكة الذي يؤكد أنها لا تريد حربا في المنطقة، إلا أنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها، في إشارة إلى قوة المملكة وقدراتها المتعددة في الدفاع عن مصالحها الحيوية.

اهتمام أميركي

شكلت تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أهمية كبيرة لعدد من محطات الأخبار الأميركية خصوصا أنها الأولى من نوعها بعد الأحداث الأخيرة في مياه الخليج العربي، حيث تحاول إيران أن تجر المنطقة إلى توتر كبير يمكن أن تنتج عنه الحرب. وربطت قنوات مثل «إي بي سي» و»سي إن إن» وكذلك صحف أميركية على غرار «نيويورك بوست» وغيرها، بين تصريحات ولي العهد والموقف المشترك بين الولايات المتحدة وبريطانيا حيال تورط إيران في الهجوم على السفن وناقلات النفط في الخليج العربي.

أعمال إيران التخريبية

تحت عنوان «محمد بن سلمان يتحدث للمرة الأولى عن أحدث هجمات على ناقلات النفط وسط مخاوف من نشوب صراع إقليمي»، قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حمل إيران مسؤولية مهاجمة ناقلتي النفط النرويجية واليابانية في بحر عمان، مشيرة إلى حديثه حول عدم احترام النظام الإيراني لوجود رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ضيفا في طهران، وقام أثناء وجوده بالرد عمليا على جهوده بالهجوم على ناقلتين إحداهما عائدة لليابان.

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تسييس قضية خاشقجي

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن ولي العهد السعودي اعتبر أن جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يجري استغلالها سياسيا من قبل أطراف لم يحددها، داعيا هذه الأطراف إلى «التوقف عن ذلك». وأضافت أن ولي العهد السعودي سبق أكد في عدد من التصريحات بما فيها التصريح الجديد حول القضية أن «هذه جريمة مؤلمة جدا، ولم يسبق حصول مثلها في تاريخ المملكة، وقد قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلا».

حوار شامل

تقول صحيفة «ذي جابان تايمز» اليابانية، إن ولي العهد السعودي ظهر في حوار شامل تحدث فيه عن مستقبل المملكة وحاضرها، ونشرت مقتطفات كبيرة من الحوار باعتبار أنه يتناول الكثير من التصريحات في الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. مركزة على الهجمات الإيرانية على سفن النفط في الخليج العربي وبحر عمان، وكذلك أن «المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لمصالحها الحيوية»، بالإضافة إلى التزام المملكة بطرح أسهم شركة أرامكو النفطية للاكتتاب العام وفق الظروف الملائمة.