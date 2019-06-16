النيابة تتهم البشير بالمال الحرام

وجهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية في السودان، تهما تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير، حيث تم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع.

وقال مصدر مسؤول من النيابة العامة "إنه تم إخطار الرئيس المخلوع بحقه في استئناف التهم خلال أسبوع من الآن لدى وكيل أول النيابة، وأنه في حالة رفض الاستنئناف، يستأنف لوكيل النيابة الأعلى والذي يعتبر قراره نهائيا قبل أن يحال الملف للمحكمة المختصة.

وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، قد أعلن، مؤخرا، العثور في منزل الرئيس السابق البشير على مبلغ نقدي بثلاث عملات، تصل قيمته إلى أكثر من 113 مليونا.

اقتياد البشير

وقال شهود عيان إن النيابة العامة، اقتادت الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به، وأكدت المصادر أن البشير مثُل علنا للمرة الأولى منذ الإطاحة به، حيث نُقل من السجن إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، حيث كان البشير محتجزاً في سجن في الخرطوم بحري بالنيل.