التحالف يستهدف أهدافاً حوثية في صنعاء وصعدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات متفرقة على أهداف نوعية لميليشيات الحوثي في صنعاء وصعدة. واستهدفت الغارات قدرات نوعية ومخازن طائرات مسيرة وأسلحة للميليشيات في قاعدة «الديلمي»، ومعسكراً للصيانة، وأهدافًا حوثية في شارع الستين ومديريتي «بني الحارث» و«بلاد الروس».

كما شنت مقاتلات التحالف غارات أخرى على مواقع الميليشيات في مديرية «رازح» بصعدة.

وذكرت مصادر عسكرية في اليمن، أن مقاتلات التحالف العربي دمرت منصة إطلاق صواريخ، وعربة محملة بمقاتلي الميليشيات في مزارع «الجر» غربي مديرية «عبس» بمحافظة حجة.

وقالت مصادر عسكرية إن الغارات أسفرت عن مقتل جميع من كانوا على متن المركبة. وتأتي هذه الغارات عقب سلسلة غارات جوية لطيران التحالف، استهدفت مخزن ألغام وعبوات ناسفة في «بني حسن» شمال مديرية «عبس»، ومركبتين للحوثيين بمديرية «مستبأ».

وفي السياق، أحرزت قوات الجيش اليمني، أمس، تقدماً جديداً في مديرية «كتاف» شرقي محافظة صعدة. وتمكنت قوات الجيش من التقدم باتجاه، مركز المديرية عقب مواجهات خاضتها مع ميليشيات الحوثي الإرهابية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات، فيما لاذ عناصرها بالفرار باتجاه مركز المديرية.

إلى ذلك، حرر الجيش اليمني، أمس، مواقع استراتيجية في مديرية «قعطبة» شمالي محافظة الضالع. ونفذت قوات الجيش عملية عسكرية واسعة من عدة محاور تمكنت خلالها من تحرير عدة مناطق استراتيجية شمالي مديرية «قعطبة». وحررت قوات الجيش مناطق «الشجرة، الخزان، القراميد، السوداء، الذرة»، بالإضافة إلى سلسلة «السود الجبلية»، المطلة على منطقة «هاجر» شمالي مديرية «قعطبة». وتواصل قوات الجيش في الأثناء تقدمها باتجاه مواقع منطقة «العود»، شمالي وغربي مديرية «قعطبة». وأسفرت العملية عن مصرع 25 عنصراً من الميليشيات الحوثية وجرح آخرين، بالإضافة إلى أسر ثلاثة من عناصرها.

كما دارت معارك عنيفة بين قوات المقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي الإرهابية في القطاع الغربي لجبهة «مريس»، شمالي الضالع.

وذكرت مصادر عسكرية أنه تم قتل وإصابة عدد من عناصر الميليشيات حاولوا الصعود لمرتفعات جبال «مريس» الغربية من اتجاه «قيعان - هجار»، وحدود «باب غلق» الشمالية.

وباغتت وحدات خاصة من المقاومة الميليشيات بعملية نوعية، بالتسلل داخل مربع سيطرة الميليشيات في «عزلة بتار». ووفق المصادر، فقد تمكنت هذه القوات مسنودة بأبناء «عزلة المشاريح»، من التسلل وتنفيذ مهمة عسكرية تم فيها استهداف أحد المواقع التابعة للحوثيين، وأسر عدد من عناصرهم.

في المقابل، قامت ميليشيات الحوثي المتمركزة في «حبيل الطيرمة» و«عزلة عويش»، باستهداف منازل المواطنين في قرى «لكمة الدوكي» و«بئر قيس» و«الشغادر»، وسط «حجر»، بمقذوفات الهاون بشكل عشوائي.

وقد لقيت امرأة مصرعها وأصيبت أخرى، بقذيفة هاون أطلقتها الميليشيات على قرية «شخب» شمال غرب مديرية «قعطبة».

وفي سياق متصل، استقبلت مستشفيات محافظة ذمار، خلال الساعات الماضية، جثث عناصر عدة تابعين للميليشيات لقوا مصرعهم في مواجهات بمحافظة الضالع. وأكدت مصادر طبية أن ثلاجة مستشفى ذمار العام استقبلت 12جثة من عناصر الميليشيات، بينهم قيادي بارز وأطفال جندتهم الميليشيات. وذكرت المصادر أن من بين الجثث قيادي حوثي بارز يدعى جابر مهدي البحش. وأوردت المصادر أسماء جثث عناصر الميليشيا الذين استقبلتهم المستشفى وهم، «جابر مهدي البحش، محمد عبدالله السدعي، عبدالرزاق محمد الكبسي، جهاد علي دوبع، حلمي فهد غرفة، شهاب الدين عبدالجليل العنسي، الرميم عبده الرميم، حسين علي المهدي، محمد عبدالله السحولي، محمد عبدالله الحكمي، عبدالسلام غالب الحرازي، مجدالدين حسين المنقذي».

وفي السياق، أجبرت ميليشيات الحوثي عشرات الأسرة القاطنة في قرى مديرية «حجر» على النزوح قسراً هرباً من القصف العشوائي الذي تشنه بين الحين والأخرى صوب منازلهم ومناطقهم السكنية. وأفاد مصدر محلي لـ«الاتحاد»، بأن الميليشيات الحوثية قصفت منازل الأهالي في قرى «لكمة، الدوكي، بير قيس، الشغادر» ومناطق مجاورة، لافتاً إلى أن أعمال القصف العشوائية أدت إلى نزوح العائلات، باتجاه مناطق آمنة في الضالع.

وأشار المصدر إلى أن القذائف والصواريخ، التي تطلقها الميليشيات طالت عدداً من المنازل والمزارع وخلفت أضراراً كبيرة.

وفي تعز، قتل 7 حوثيين إثر انفجار شبكة ألغام تم زرعها في مناطق نائية بمديرية «مقبنة».

وأفاد مصدر ميداني، أن ميليشيات الحوثي قامت بزراعة شبكة ألغام عشوائية في جبل «عودين» بمديرية «مقبنة»، موضحاً أن إحدى الشبكات انفجرت بشكل مفاجئ، بسبب الأمطار الغزيرة ما أسفر عن مقتل 7 من عناصر الميليشيات وتفحم جثثهم. وأشار إلى أن الميليشيات لم تستطع انتشال جثث قتلاهم في ظل الألغام العشوائية، التي تم زرعتها في المنطقة، لافتاً إلى أن أهالي مديرية «مقبنة» يعانون من كثافة الألغام التي وضعها الحوثيون، في محاولة لإعاقة تقدم قوات الجيش والمقاومة الشعبية لتحرير المديرية.

السعودية: إسقاط «مسيرة» أطلقها الحوثيون باتجاه أبها

أعلن العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء أمس الأول، من اعتراض وإسقاط طائرة من دون طيار «مسيّرة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها.

وأوضح العقيد الركن تركي المالكي، في بيان بثته وكالة الأنبار السعودية «واس»، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.

وقال «إننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».