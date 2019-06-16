مقتل وإصابة 16214 مدنياً في تعز منذ 2015

تعز (الاتحاد)

كشف تقرير حقوقي يمني رسمي، أمس، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران نحو 30 ألفاً و500 حالة انتهاك في محافظة تعز خلال السنوات الأربع الماضية.

وقال مكتب حقوق الإنسان في محافظة تعز التابع للحكومة اليمنية، إنه رصد جرائم الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين في مدينة تعز وبعض مديريات المحافظة خلال الفترة من مارس 2015 وحتى 15 يونيو الجاري، والتي بلغت 30494 حالة.

وبحسب التقرير، فإن إجمالي القتلى من الرجال والنساء والأطفال بلغ 2720 قتيلاً، فيما بلغ عدد المصابين 13494 شخصاً، كما كشف عن اختطاف 705 من الرجال والنساء والأطفال، فضلاً عن تهجير 5595 شخصاً آخرين، وتضرر 7955 من الممتلكات بشكل كلي وجزئي.

وبين التقرير أن الإحصائيات ليست نهائية وقابلة للزيادة، مشيراً إلى أن هناك انتهاكات لم يبلغ بها المكتب، كما أن هناك انتهاكات وقعت في مناطق أخرى من المحافظة لا تزال تحت سيطرة الحوثي تم التستر عليها خوفاً من بطش الميليشيات بالمدنيين.

وتعاني مدينة تعز من حصار ينفذه الحوثيون عليها منذ صيف 2015، كما تغلق الميليشيات الطرق الرئيسة كافة التي تؤدي إلى المدينة من جهات الشمال والشرق والغرب، حيث تتمركز في تلك الطرق وتمنع حركة السيارات من العبور خلالها، وتحول دون انتقال السكان المحليين من الانتقال إلى مدينة عدن في الشرق، أو إلى مدينة الحديدة في الغرب أو إلى مدينة إب أو ذمار أو صنعاء في الشمال.

وتطلق الميليشيات عشرات القذائف على الأحياء السكنية في المدينة من وقت لآخر، تسببت بمقتل الآلاف من المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال.