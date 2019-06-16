تمرين عسكري بحري مشترك بين السعودية والأردن

وصلت مجموعة من القوات البحرية السعودية إلى العاصمة الأردنية عمان، لتنفيذ فعاليات التمرين المشترك "عبدالله 6" مع القوات الأردنية، وذلك ضمن سلسلة التمارين المشتركة بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن فعاليات التمرين المشترك "عبدالله 6" تأتي لتعزيز العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين.
وقال مدير التمرين العقيد بحري عبدالله العمري، إن هذا التدريب المشترك عبارة عن تمرينين ينطلقان بالتزامن مع بعضهما في السعودية وفي الأردن، ويتضمنان العديد من الفعاليات بهدف تنمية المهارات وتبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب والتعامل ضد المتفجرات، كما يهدفان إلى التدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب ومعالجة الذخائر العمياء ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.
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