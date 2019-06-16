كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس منطقة جنوب فرنسا: مصر بلد عريق لها مكانة خاصة لدى الفرنسيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس إقليم جنوب فرنسا رونو موزولييه، أن مصر بلد عريق له مكانة خاصة لدى الفرنسيين، معربًا عن سعادته بالتعاون بين الجانبين وبقدومه إلى مدينة الإسكندرية.

جاء في كلمته مساء اليوم الأحد، خلال حفل استقبال نظمته القنصلية الفرنسية بالإسكندرية بحضور المحافظ عبد العزيز قنصوة وقنصل فرنسا جانينا إيريرا.

وأشار موزولييه، إلى أن التعاون يستهدف تنمية العلاقات الثقافية والتعاون بين المدينتين في مجال التنمية المستدامة، مضيفًا أنه يرافقه وفد فرنسي لدعم علاقات التعاون في عدة جوانب.

من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية عبد العزيز قنصوة، أن التعاون مع الجانب الفرنسي يعكس قوة العلاقة بين البلدين، والتي تشهد مزيدًا من التفاهم والاحترام في القضايا الإقليمية والدولية وفي كافة المجالات.