كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاق الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة فى جواتيمالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الناخبون فى جواتيمالا، اليوم الأحد، التوجه إلى لجان الاقتراع لانتخاب رئيس جديد سيقع عليه عبء الحد من عنف عصابات المخدرات الذى أثار ثائرة المواطنين وساعد على تنشيط الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة مما أجج التوترات مع الرئيس دونالد ترامب، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

ويخوض السباق 19 مرشحاً ليس من المتوقع فوز أحدهم مما سيفضى إلى جولة تصويت ثانية ستجرى يوم 11 أغسطس المقبل، بين المرشحين اللذين سيحصلان على أكبر عدد من الأصوات.

Advertisements

وتتقدم السباق السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس المنتمية لحزب الأمل من أجل الوحدة الوطنية (يو.إن.إي) الممثل لتيار يسار الوسط، وسيخلف الفائز الرئيس المحافظ جيمى موراليس وهو مذيع تلفزيونى سابق شابت حكمه اتهامات بالفساد أثارها محققون تدعمهم الأمم المتحدة.

وطبقاً لاستطلاعات الرأي، تحظى ساندرا توريس التى وعدت بنشر الجيش فى الشوارع لمكافحة عنف عصابات المخدرات وببرامج رفاه لمكافحة الفقر بتأييد نحو 20% من الناخبين، ويتأخر أقرب المرشحين الآخرين عنها ببضع نقاط مئوية وبينهم المحافظ أليخاندرو جياماتى الذى يخوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة، وإدموند موليه وهو مسؤول سابق فى الأمم المتحدة والذى حققت حملته تقدماً مع اقتراب الاقتراع.

وقال جون إسترادا (20 عاماً) الذى يعمل بفن الوشم فى جواتيمالا سيتى "أريد أن أرى التعليم يتحسن ومزيداً من الوظائف وأن يتحسن الأمن لأننا نعيش فى بلد خطر للغاية وأن يتوقف السياسيون والمشرعون عن السرقة".