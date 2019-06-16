كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى الوطنية الليبية تلتقى بالقاهرة غداً لدعم قواتها المسلحة لمحاربة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف القاهرة غدا الاثنين، اللقاء الذى ستعقده القوى الوطنية الليبية بهدف دعم جهود القوات المسلحة العربية الليبية فى محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات.

يأتى هذا اللقاء للتأكيد على دور القوى الوطنية الليبية فى الحفاظ على مدنية الدولة وإنهاء سيطرة قوى التطرف والإرهاب على طرابلس، واستعادة استقرار الدولة الليبية والحفاظ علي وحدتها وسيادتها.