كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الحكومة الليبية: لا يمكن قيام دولة في ليبيا دون حل المليشيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، وفقاً لما ورد عن "سكاي نيوز عربية"، أن البند الرئيسي من اتفاق الصخيرات لم ينفذ وهو حل الميليشيات، وأن هدفنا الرئيسي هو توحيد الدولة الليبية.
وأشار إلى أن مبادرة السراج ذر للرماد في العيون وهي محاولة يائسة في ظل تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس
وأضاف عبدالله الثني، أن معركة طرابلس لم تنتهي بعد ومحاولات توريط الجيش الليبي فشلت، ولا يمكن قيام دولة في ليبيا دون حل الميليشيات.وأكد أن مليشيات طرابلس ليس لديها حاضنة اجتماعية، وأن السراج ليس صاحب قرار وسلطة حقيقية.