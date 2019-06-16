مباشرة بعد هزيمة المنتخب.. حمد الله في أول تعليق: “لقد تأجل حلم تمثيل وطني..لكن لن يضيع

في أول تعليق له، بعد مغادرة معسكر المنتخب المغربي الإعدادي لنهائيات كأس إفريقيا للأمم القادمة بمصر، عبر عبد الرزاق حمد الله عن تأسفه لضياع حلم المشاركة في “الكان”، لكنه أكد بأنه لن يضيع منه، كما تمنى التوفيق للعناصر الوطنية.

وكتب حمد الله، على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة، مباشرة بعد المباراة الثانية لأسود الأطلس أمام زامبيا، قال فيها: “لقد تأجل الحلم.. حلم تمثيل وطني في الكان ولكن لن يضيع”.

وأضاف: ” بالتوفيق للمنتخب الوطني وشكرا لمساندة الجمهور.. أحبكم جميعا”.

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وكان حمد الله، قد خلق الحدث بعد مباراة غامبيا الأخيرة، وذلك بعد أن قرر مغادرة معسكر المنتخب، بسبب واقعة ضربة الجزاء مع فيصل فحر.

إليكم تدوينة حمد الله: