شاهد كليب لمجرد الجديد “نجيبك”..تجاوز 100 ألف مشاهدة بعد 10 دقائق من طرحه!- فيديو

أصدر النجم المغربي، سعد لمجرد، مساء اليوم الأحد، عمله الغنائي الجديد “نجيبك”، يحكي فيه قصة بين عاشق ومحبوبته.

وتعامل سعد لمجرد، في أغنيته الجديدة مع كاتب الكلمات محمود برحيل، والملحن محمد نوبال، فيما تكلف بالانتاج الموسيقى خليل بالقاس الملقب ب”ديجي فان”، وهو من كان شريكا للمجرد في أغنيتة “أنتي” التي شكلت نقطة فارقة في مسار سعد.

واختار لمجرد، بطلة الكليب من جنسية برازيلية تعيش في عاصمة الأنوار باريس، بحكم عملها في أسابيع الموضة في عواصم أروبية.

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وما هي إلا 10 دقائق على إصدار كليب لمجرد، حتى تجاوز عتبة 100 ألف مشاهدة، على يوتوب.