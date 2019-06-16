إماراتيون يرقصون في موسم طانطان – فيديو

تشهد مدينة طانطان، حاليا، احتفاليتها السنوية في “الموسم”، الذي تشارك فيه دولة الإمارات العربية المتحدة، كشريك في هذا الحدث، الذي يعكس التقاليد والعادات الصحراوية.

ومن بين المظاهر المميزة، التي شهدتها الساحة الرئيسية لموسم طانطان، على هامش حفل الافتتاح الرسمي، أمس السبت، رقص أعضاء مجموعة غنائية إماراتية على أهازيج فرقة شعبية مغربية من التراث، كما شارك بعض منهم في العزف في لوحة فنية غير مسبوقة.

يذكر أن موسم طانطان في دورته الـ15 مستمر إلى، غاية 19 يونيو الجاري، بأنشطة مختلفة، منها سهرات فنية مع نجوم الأغنية المغربية، وفرق محلية.