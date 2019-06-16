بعد 3 أشهر من احتجاج الطلبة.. الصمدي: 2019 لن تكون سنة بيضاء !

عاد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، للتأكيد على أن سنة 2019 لن تكون سنة بيضاء، وذلك في حديثه في برنامج “حديث مع الصحافة”، قبل قليل، حول أزمة طلبة الطب الذين يحتجون لأزيد من ثلاثة أشهر.

وشدد الصمدي في الحلقة المباشرة على القناة “الثانية”، أن جميع الطلبة الذين قاطعوا الامتحانات الأسبوع الماضي، لا تزال أمامهم فرصة أخرى، ذلك أن الامتحانات مستمرة إلى غاية 25 يونيو الجاري.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الطلبة وصلوا 3 أشهر من الإضراب و”هذا إشكال” على حد تعبيره، مؤكدا “أي حوار له نهاية محددة”.

وتجنب الدولة المكلف بالتعليم العالي الحديث عن الاتهامات التي وجهتها الحكومة إلى جماعة العدل والإحسان بالوقوف وراء الاحتجاجات، وتحريض الطلبة واستغلالهم من أجل أهداف لا تخدم مصالحهم، وفق ما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في تصريح سابق.

وابتداء من يوم غد الاثنين، ستتخذ الحكومة الإجراءات التي أكدت تفعيلها لإجراء الامتحانات، وفق الجدولة الزمنية المصادق عليها من طرف الهياكل، وستظل الامتحانات مفتوحة في وجه كل الطلبة لاجتياز ما تبقى منها حتى 25 يوليوز وفق البرمجة المعلن عنها.