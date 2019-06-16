محلّي: كتابة مقترحات لمشاريع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: 18/ 06/ 2019 الزمان: 18:00 المكان: العين، حيفا Advertisements الورشة الرابعة من فعاليات "معرض محلّي"؛ ورشة كتابة مقترحات لمشاريع، بإرشاد سماء واكيم.

تهدف الورشة إلى تعريف المشاركين بكيفية تقديم مقترحات لمشاريع وتقديمها للحصول على منح. البرنامج

في الساعة الأولى يتم عرض مقترحات مقدمة لمشاريع مختلفة مع شرح نظري من خلال عرض ملفات على الشاشة.

في القسم الثاني يتم العمل كأفراد أو مجموعات صغيرة على كتابة مقترح لمشروع من الصفر وحتى المراحل النهائية للتقديم. الفئة المستهدفة الحركات أو المجموعات أو الأفراد ذوي الرؤية أو الأفكار التي تحتاج إلى تمويل. الفنانون الذين يعملون على معرض، ألبوم أو أي عمل فني آخر. الأفراد ذوي الأفكار التي تحتاج إلى تطوير وتقسيم إلى مراحل. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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