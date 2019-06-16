سمارة: لدينا خطة عمل لارتقاء شباب الطيرة إلى الدرجة الأولى

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع المدرب محمد سمارة، مؤخرا، على عقد يقضي بتدريب فريق الدرجة الثالثة، شباب الطيرة، بدء من الموسم الكروي المقبل ولمدة 4 سنوات.

وتهدف إدارة فريق شباب الطيرة من خلال خطة عمل مدروسة إلى إيصال الفريق لمستوى الدرجة الأولى في غضون 4 سنوات.

وفي هذا الصدد، قال المدرب محمد سمارة في حديث لـ"عرب 48"، إنني "سعيد بالتوقيع مع فريق شباب الطيرة، وقد فضلت البقاء والعطاء من أجل الفرق العربية وإنجاح مسيرتها، وكان في سلم أولوياتي قيادة فريق صاحب خطة وأهداف، وعلى هذا الأساس قمت بتحقيق رغبة شباب الطيرة".

وأضاف "بدون شك كان لي مسيرة تدريبية ناجحة على مدار السنوات الماضية التي ساهمت خلالها بوصول النادي الرياضي الطيرة إلى مستوى الدرجة الأولى، وبدوري سأقوم بنقل هذا النجاح إلى شباب الطيرة بحيث أن لدينا خطة عمل لمدة 4 سنوات على أن تتكلل بالصعود إلى الدرجة الأولى بعد توفيق الله".

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وأشار إلى أنه "تلقيت عروضا من مختلف الفرق في الدرجة الأولى بالإضافة إلى مساعد مدرب لفريق من الدرجة الممتازة، وبدوري فضلت التوقيع مع شباب الطيرة لعدة عوامل وبالأخير آمل بأن أكون عند حسن ظن الجميع".

وتابع أنه "على الصعيد الشخصي لم أعر أي اهتمام بالنسبة لانتقالي للتدريب من الدرجة الأولى نحو الثالثة، فأنا مدرب صاحب عطاء وانتماء لمجتمعي وأنا أرغب التحديات والعمل ضمن مشاريع وكذلك أؤمن بأن النجاحات ستأتي قدما".

وأردف أن "الفريق يعتمد بالأساس على اللاعبين العرب، علمًا أن الكادر بات شبه مكتمل وما ينقصنا هو جلب مهاجم من أجل إنهاء تجهيز الفريق للموسم الكروي القادم".

وختم سمارة بالقول إن "شباب الطيرة سينافس الموسم المقبل بكل قوة على حصد بطاقة الصعود إلى مستوى الدرجة الثانية، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق أهداف الفريق خلال السنوات القادمة".