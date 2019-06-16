خصم 50 ‎%‎ من عقود لاعبي الطلبة وسيف سلمان يغيب الى نهاية المرحلة الثانية

رياضة 2019-06-16 | 21:22 638 مشاهدة قررت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، فرض عقوبات مالية بحق لاعبي فريق الكرة بعد تدني المستوى الفني وتراجع نتائج الفريق في الدوري الكروي الممتاز. وذكرت الادارة في بيان ان "الادارة قررت خصم 50 ‎%‎ من قيمة عقود لاعبي الفريق بعد تدني المستوى وتراجع نتائج الفريق". واوضحت ان "الادارة قررت معاقبة اللاعب سيف سلمان وحرمانه من تمثيل الفريق الى نهاية المرحلة الثانية من دوري الموسم الحالي 2018-2019 بسب سوء السلوك داخل الملعب".



يشار الى ان الطلبة تلقى خسارة كبيرة امام النفط بنتيجة 4-1 في الدوري الممتاز، اليوم الاحد. يشار الى ان الطلبة تلقى خسارة كبيرة امام النفط بنتيجة 4-1 في الدوري الممتاز، اليوم الاحد.

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