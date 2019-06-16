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الدفاع المدني ينقذ عائلة سقط عليهم سقف المنزل شرقي بغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رجال الدفاع المدني في قاطع الرصافة تمكنوا، اليوم، من انقاذ عائلة مكونة من خمسة اشخاص بعد سقوط سقف منزلهم في قطاع 42 بمدينة الصدر شرقي بغداد".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بعض افراد العائلة عانوا من اصابات طفية وجرى تقديم الاسعافات الاولية لهم".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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