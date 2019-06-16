الدفاع المدني ينقذ عائلة سقط عليهم سقف المنزل شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رجال الدفاع المدني في قاطع الرصافة تمكنوا، اليوم، من انقاذ عائلة مكونة من خمسة اشخاص بعد سقوط سقف منزلهم في قطاع 42 بمدينة الصدر شرقي بغداد".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بعض افراد العائلة عانوا من اصابات طفية وجرى تقديم الاسعافات الاولية لهم".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "بعض افراد العائلة عانوا من اصابات طفية وجرى تقديم الاسعافات الاولية لهم".
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