مقتل وإصابة 10 شرطيين بالكاميرون في انفجار عبوة ناسفة

قالت الحكومة الكاميرونية، اليوم الأحد، إن انفصاليين في المنطقة المضطربة التي يتحدث سكانها الإنجليزية فجروا عبوة ناسفة بدائية الصنع، ما أسفر عن مقتل 4 من أفراد الشرطة وإصابة 6 آخرين.

وأضافت، في بيان: "تندد الحكومة بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي اقترفه قطاع طرق مسلحون وإرهابيون لا يؤمنون بدين أو قانون".

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وذكر بيان الحكومة أن الهجوم وقع على جانب طريق قرب منطقة إيوموجوك في جنوب غرب البلاد في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

ولم يصدر بعد رد فعل على الهجوم، ولم تعلن كذلك أي جماعة انفصالية مسؤوليتها عنه.

وكانت احتجاجات سلمية قد اندلعت في 2017 في جنوب غرب الكاميرون التي يتحدث أغلب سكانها الفرنسية لكن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف شبه يومية بين القوات الحكومية وعدة جماعات انفصالية.