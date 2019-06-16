- 1/2
- 2/2
رويترزالأحد 2019/6/16 11:13 مساء بتوقيت أبوظبي
عناصر من قوات الأمن الكاميرونية - أرشيفية
قالت الحكومة الكاميرونية، اليوم الأحد، إن انفصاليين في المنطقة المضطربة التي يتحدث سكانها الإنجليزية فجروا عبوة ناسفة بدائية الصنع، ما أسفر عن مقتل 4 من أفراد الشرطة وإصابة 6 آخرين.
وأضافت، في بيان: "تندد الحكومة بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي اقترفه قطاع طرق مسلحون وإرهابيون لا يؤمنون بدين أو قانون".
وذكر بيان الحكومة أن الهجوم وقع على جانب طريق قرب منطقة إيوموجوك في جنوب غرب البلاد في وقت متأخر من مساء أمس السبت.
ولم يصدر بعد رد فعل على الهجوم، ولم تعلن كذلك أي جماعة انفصالية مسؤوليتها عنه.
وكانت احتجاجات سلمية قد اندلعت في 2017 في جنوب غرب الكاميرون التي يتحدث أغلب سكانها الفرنسية لكن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف شبه يومية بين القوات الحكومية وعدة جماعات انفصالية.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 10 شرطيين بالكاميرون في انفجار عبوة ناسفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.