انت الان تتابع فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية بمليار يورو للشركات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال وزير الميزانية الفرنسي جيرالد دارمانين يوم الأحد إن فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية للشركات بمليار يورو (1.1 مليار دولار) من أجل المساعدة على تمويل تعهد بخفض ضريبة الدخل الشخصي خمسة مليارات يورو.
وقال دارمانين في مقابلة مع مراسلي تلفزيون ال.سي.آي وإذاعة آر.تي.ال وصحيفة لوفيجارو إن الحكومة ستمول الأربعة مليارات يورو الباقية عبر خفض الإنفاق.
وأضاف أن 95 بالمئة من دافعي الضرائب سيشهدون خفضا في ضرائب الدخل التي يسددونها بدءا من يناير كانون الثاني.
وفي مواجهة مظاهرات مناوئة للحكومة استمرت لأشهر، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أواخر ابريل نيسان إنه سيخفض ضريبة الدخل خمسة مليارات يورو أخرى.
يأتي الخفض المزمع عقب حزمة تنازلات للمحتجين بعشرة مليارات يورو في ديسمبر كانون الأول بهدف تعزيز دخل الفئات الأشد فقرا من بين العمال والمتقاعدين.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تخطط لإلغاء إعفاءات ضريبية بمليار يورو للشركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.