السيسي: نتابع باهتمام بالغ التوترات التي تشهدها المياه الإقليمية في الخليج

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد، تضامن مصر ودعمها للإمارات في مواجهة مختلف التحديات.

‏وقال الرئيس المصري: “نتابع باهتمام بالغ التطورات التي تشهدها منطقة الخليج العربي”.

‏وأضاف أنه تم التوافق على دعم جهود مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار ليبيا.

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‏كما أكد السيسي خلال استقباله وزير الخارجية الإماراتي، تضامن مصر ودعمها للإمارات في مواجهة مختلف التحديات.

‏كذلك، أكد السيسي والشيخ عبد الله بن زايد التضامن الكامل مع السودان وشعبه لتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها.

‏وشددا على حرص البلدين على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة.

بدوره، ثمن ‏وزير الخارجية الإماراتي الدور الذي تقوم به مصر وجهودها الرامية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة تتطلب تعزيز التضامن العربي للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للتحديات.