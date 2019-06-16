جنود فرنسيون يطلقون النار على رجل هددهم بسكين في ليون

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جدة - خالد شويل - «رويترز» (فرنسا) أطلق جنود فرنسيون النار اليوم (الأحد) على رجل هددهم بسكين أمام مستشفى دينييت العسكري شرق ليون. أطلق جنود فرنسيون النار اليوم (الأحد) على رجل هددهم بسكين أمام مستشفى دينييت العسكري شرق ليون. وأصيب المهاجم بجروح في الساق، وجرى نقله إلى المستشفى لكن حالته ليست خطيرة. وذكرت مصادر بالشرطة أن الواقعة قيد التحقيق ولكن لم تتضح بعد هوية المهاجم أو دوافعه.



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