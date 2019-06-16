البشير يعود للظهور في السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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نقلت وكالة «رويترز» عن أحد الشهود اقتياد الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى نيابة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ الإطاحة به.
وذكر الشاهد أن البشير، الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية «الجلباب الأبيض والعمامة»، اقتيد في سيارة إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم.
وكان النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد قال إن البشير سيمثل أمام المحكمة بتهم تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي، كما كشف عن فتح 41 دعوى جنائية ضد رموز النظام السابق.
وكانت النيابة العامة وجهت الخميس الماضي للرئيس السابق اتهامات بالفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال، وأعلنت النيابة اكتمال التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة البشير بنيابة مكافحة الفساد، وتوجيه تهم له في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال.
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