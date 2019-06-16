إيران تكشف عن مفاعل أراك.. اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكدت طهران أنها ستعلن اليوم عن الخطوة الثانية في إطار تخفيض التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن العام الماضي، حيث سيصدر الإعلان عن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في تقرير يشرح الإجراءات التي تمت خلال الخطوة الأولى في زيادة ذخائر اليورانيوم منخفض التخصيب، وإعادة تصميم مفاعل أراك للماء الثقيل، وعملية زيادة إنتاج الماء الثقيل.

وبحسب ما جاء بموقع وكالة بلومبيرج، فإن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن من مفاعل أراك للماء الثقيل عن الخطوات التحضيرية التي اتخذت للتخفيض أكثر من التزامات طهران المتعلقة بالاتفاق.

وسرعت إيران أخيرا معدل تخصيب اليورانيوم المنخفض الدرجة أربعة أضعاف، وقال مصدر في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إن المنظمة ستتابع بجدية وقف البرامج المتعلقة بمراعاة سقف إنتاج اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.