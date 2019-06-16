باسيل: لن نتوقف قبل استعادة حقوقنا الكاملة بأن نكون متساوين في هذا البلد

أشار وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ إلى أننا "في مرحلة سياسية يجب أن نكون فرحين فيها ك​لبنان​يين بأننا نتساوى بالواجبات والحقوق والشراكة بعدما حذفنا الاهمال والكلمات الاخرى الشبيهة من قاموسنا السياسي".

وخلال تدشين مشروع طريق اجدبرا-بجدرفل-كفيفان، لفت إلى أنه " لا يظنن احد اننا توقفنا او سنتوقف قبل استعادة حقوقنا الكاملة بأن نكون متساوين في هذا البلد والانماء المتوازن جزء منها".

وشدد على أن "هذه الطرقات ليست فقط خدمة لمنطقة بل للبلد نظرا لأهمية ​السياحة الدينية​ ولمعنى ان يكون ​الفاتيكان​ وضع لبنان على خارطة الحج الديني".

وأكد أن "لبنان الكبير الذي نحتفل بمئويته العام المقبل يختصر معنى وجودنا فالبطريرك الحويك لم يقبل الا ان يكون لبنان كبيرا ومتنوعا بجميع ابنائه وهذا اساس الميثاق ولبنان".

وأضاف: "عيننا الآن على ​طريق القديسين​ وان شاء الله تبدأ الاعمال فيها قريبا وقريبا جدا جدا وهي تعود الى عام 1963 وللأسف حرمنا من هذا الطريق الاساسي مدة 55 سنة".