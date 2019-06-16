شن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، هجوما حادا على نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ردا على مطالبته تركيا بوقف عمليات التنقيب عن الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وفي كلمة له خلال مشاركته في اجتماع للجمعية العامة لمجلس المصدرين الأتراك في اسطنبول، أكد أردوغان، متوجها الى ماكرون "ماذا تقول أنت؟ وماذا تفعل هناك أصلا؟ نحن لدينا سواحل في هذه المنطقة، كما أننا دولة ضامنة في قبرص، وكذلك اليونان وبريطانيا ضامنتان.. ولكن أنت ما هي صفتك؟ ليس لديك أي هوية هناك".
ودعا نظيره الفرنسي إلى "إظهار صفة التوكيل إذا كان حديثه نيابة عن شركة "توتال" العملاقة للطاقة".
ولفت الى أنه "يبدو أنك تركت الرئاسة وبدأت العمل كمحام.. ولكن عندما يتحدث أردوغان فإنه يتحدث بصفة بلد ضامن، وكذلك اليونان وبريطانيا، وأنت بأي صفة تتحدث؟ نحن ندرك جيدا ثقل مسؤوليتنا ولكن أنت لا تدرك ذلك".
ولفت أردوغان إلى أن تركيا تمر بمرحلة حساسة، موضحا انه "يقع على عاتقنا العمل بكل ما أوتينا من قوة لتتويج هذه المرحلة بالنصر وهو ما تقتضيه مسؤوليتنا تجاه بلادنا وشعبنا".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان لماكرون: نحن دولة ضامنة في قبرص لكن أنت ما هي صفتك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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